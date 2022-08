Kaley Cuoco desabafa sobre saúde mental: "Me joguei no trabalho para negar a depressão"

Em outra cena, Kaley contracena com Sharon Stone, que faz uma participação especial no programa. Em outro momento bem emotivo, Kaley encontrou forças na convidada especial para seguir com o trabalho, e refletiu sobre como esse enfrentamento acabou garantindo uma das melhores performances de sua vida. "Eu não conseguia sequer ler as falas porque ficava chorando por horas. Eu estava tão conectada àquilo, e obviamente lidando com muita coisa. (...) Estar naquele momento com Sharon foi uma das melhores experiências, porque ela estava bem ali, comigo, e eu queria subir o nível para atuar com ela. Eu me senti tão honrada em fazer essas cenas, sabe? Nunca vou me esquecer".