Sharon Stone revela 9 abortos espontâneos: "Nos fazem sentir como se fosse fracasso"

Sharon desabafou sobre o descaso da sociedade com as mulheres que sofrem perdas gestacionais. "Ao invés de recebermos a compaixão, a empatia e o suporte tão necessários. Deixados aos cuidados da ideologia masculina, a saúde e o bem-estar das mulheres acabaram, no mínimo, escanteados, mas, na verdade ignorados, e violentamente oprimidos".