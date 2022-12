Kyra Gracie apresenta avó de 82 anos e deixa seguidores impressionados com jovialidade

Pentacampeã mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie recentemente deu sinais de que sua força e sua jovialidade realmente vêm de família, mas não só da parte masculina do clã, conhecido por ser referência mundial no estilo próprio de luta. Em um vídeo publicado no Instagram, a esposa do ator Malvino Salvador exibiu sua avó e deixou os seguidores impressionados com a boa genética.