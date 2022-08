Manoel Soares narra período em que morou debaixo de viaduto: "Virei morador de rua"

O jornalista chegou a corrigir a falha nos pronomes em seu perfil no Instagram e pediu desculpas. "É com artigo feminino, que elas são 'AS travestis'. Gente, me perdoem por essa falha absurda. (...) é grave sim, até porque a recorrência desse erro tem nome, é transfobia! Se eu errar vocês têm que criticar mesmo. 'Num' tem que deixar passar pano não. Beijo no coração", esclareceu o apresentador. Confira o vídeo: