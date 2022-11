Maria Cândida mostra transformação diferente: era mais magra, mas não estava nada bem

“O remédio me causou dependência química, me levou para a compulsão alimentar, afetou meu quadro depressivo, sofri com insônia, ficava com o coração acelerado, já desmaiei, perdi porcentagem importante de músculos, vitaminas e minerais... E tinha efeito rebote: engordava tudo de novo, além de me sentir péssima como pessoa por não ter a força de vontade para seguir sem. Entenda: força de vontade eu tinha, mas meu corpo pedia mais e mais anfetaminas”, afirmou.