Beleza e elegância não requerem corpo magro e esta mulher que recria looks das famosas prova

No Instagram, Katie Sturino chama atenção tanto pela forma como copia de forma quase exata os looks de mulheres famosas como Beyoncé, Chrissy Teigen e Victoria Beckham quanto por outro fator ainda mais importante. Ao reproduzir as roupas de modelos, atrizes e cantoras que têm corpo padrão, ela prova que elegância, sensualidade, graça e beleza são características sem nenhuma relação com peso.