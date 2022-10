Susana Vieira entra na moda das franjas e encanta com as pernas de fora: "Poderosa”

Aos 80 anos, Susana Vieira continua flertando com as tendências de moda que surgem nas ruas e nas passarelas, sem medo de julgamentos. Com transparências, muito brilho e vestidos curtos, a atriz usa sua criatividade para usar produções incríveis, como fez recentemente em um look ultra elegante para ir a um jantar , recebendo uma série de elogios dos seguidores.