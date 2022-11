Bianca Andrade se define como pansexual: entenda o que significa o termo

"Eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso e vi que a pansexualidade não tem a ver com gênero, tem a ver com conexão, com pessoas. Você não se importa tanto com estética, declarou Bianca, completando: "Eu não me importo nem com o gênero, nem com a aparência. Eu me importo com a conexão. Eu sei que é lindo falar isso, mas de fato comigo foi o que aconteceu”.