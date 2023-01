Viúva de Boechat celebra 91 anos da eterna sogra e encanta: "Filho dizia que era minha mãe, não dele"

Mesmo após o trágico acidente aéreo que matou Ricardo Boechat em 11 de fevereiro de 2019, Veruska, viúva do jornalista, e a mãe dele, Dona Mercedes, seguiram muito próximas. As duas, ainda hoje, continuam bastante unidas - e, recentemente, Veruska dedicou belas palavras à eterna sogra no aniversário de 91 anos dela.