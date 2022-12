Ex de Pelé, Xuxa manda mensagem à família dele: apoio à viúva encantou a web

Em seu perfil no Instagram, Xuxa Meneghel reagiu recentemente à morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com quem teve um relacionamento de seis anos no passado. Ainda que o namoro de Xuxa e Pelé não tenha terminado bem, ela sempre frisou o carinho e o respeito que seguiu tendo pelo ex-namorado – e, agora, ela manifestou carinho também pela família dele.