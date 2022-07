Zezé Motta desabafa sobre racismo no mercado publicitário: "Achavam que não venderia"

Por meio do Twitter, Zezé Motta desabafou sobre só fazer campanhas publicitárias depois de idosa. Segundo a atriz, quando era jovem, as campanhas publicitárias evitavam trabalhar com pessoas negras por preconceito racial. "Achavam que pelo fato de eu ser negra, o produto ficaria encalhado, não venderia. Vê se podem?", questionou a atriz.