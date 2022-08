Carta reveladora sobre futuro de Serena Williams fala sobre desigualdade no esporte

Serena diz não pensar muito sobre seu legado, mas que pretende incentivar a filha em seus sonhos, assim como ela foi cativada pelos pais. Talvez, com diferente "balanço": a atleta relembra o filme "King Richard", que chegou a concorrer ao Oscar, ao refletir sobre sua relação familiar com o esporte. O longa, protagonizado por Will Smith, conta a história do pai dela e sua irmã Venus, que batalhou muito por oportunidades para as filhas no tênis.