Sarah Jessica Parker desabafa sobre padrões de beleza e ageísmo: "Ainda não evoluímos"

Sarah Jessica Parker compartilhou algumas opiniões sobre o que significa o conceito de beleza em entrevista recente. A atriz de 57 anos, que sempre foi uma referência fashion no mundo do entretenimento, abordou a leveza como lida com o envelhecimento, dando uma verdadeira lição sobre amor próprio e autocuidado, além de questionar as pressões sociais que recaem sobre as mulheres com a passagem do tempo.