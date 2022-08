"Lei do Assédio": homem que importunar mulher em Salvador pode pagar até R$ 20 mil agora

A prefeitura de Salvador anunciou esse mês a regulamentação da " Lei do Assédio". Segundo o texto da Lei Municipal, de número nº 9.582/2021, serão estipuladas "sanções para indivíduos que cometam assédio contra as mulheres ou que as exponham publicamente ao constrangimento". Um exemplo favorável no combate à violência contra a mulher, a medida tomada na capital baiana pode servir de exemplo para medidas similares em outras regiões do país.