De tentativa de feminicídio até casamento proibido por lei: Natália é uma sobrevivente

Ela trabalha desde os 9 anos, e desde muito cedo, teve muito contato com violência; Natália vítima de bullying na escola, especialmente na época em que começou a apresentar as primeiras manchas na pele em decorrência do vitiligo. "Sofri muito com a rejeição, ataques de bullying, tinham muitos coleguinhas que tentavam me agredir... Os adultos eram piores ainda".