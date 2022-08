Atriz expõe julgamento: "Não devo satisfação pro ex e minhas filhas me acham incrível"

"As pessoas, em geral mulheres, nessa era digital realmente se acham no direito de mandar directs dando opiniões que não foram pedidas em relação a minha maternidade, minhas atitudes, meu modo de querer viver, minhas ideologias e também sempre por trás do 'mas você é uma pessoa pública, agora aguenta'", declarou. A atriz lamentou que podem dizer o que quiserem, "ditar suas regras padronizadas e conservadoras, castradoras, caretas", mas que cada pessoa tem sua vida e é responsável pelas decisões que quiser tomar. Em especial, como destaca Samara, as mulheres e mães, que geralmente são "repreendidas" por comportamentos comuns a homens solteiros, por exemplo.