Separação de Angelina e Brad foi traumática: revelado documento sobre supostas agressões

O documento diz que Angelina teria dito a um agente do FBI que Brad "agrediu física e verbalmente" a ela e seus filhos, enquanto estavam em um voo. De acordo com as notas do responsável pelo caso, o ator teria levado a então esposa para a parte de trás do avião, agarrado seus ombros e gritado. A atriz também alegou que no mesmo dia, o casal teria enfrentado outra briga física, e que teria sofrido ferimentos no cotovelo, além de Brad ter derramado cerveja nela.