Todos os anéis dos 6 noivados de Jennifer Lopez: o de diamante rosa virou uma "febre"

O anel mais marcante recebido por Jennifer Lopez com certeza foi o presenteado por Ben Affleck, em seu primeiro noivado, em 2002. A joia com diamante cor-de-rosa de 6.10 quilates, assinada por Harry Winston, criou uma tendência de diamantes coloridos. Após a notícia do noivado, o valor dos diamantes rosa cresceu radicalmente no mercado.