Ana Furtado celebra 4º ano de remissão do câncer e reencontro com "enfermeira-anjo"

Na publicação, ela compartilhou uma foto com a enfermeira que a acompanhou durante as internações e sessões de quimioterapia, em 2018. "Nessa nova vitória tive o prazer de reencontrar a querida @lucianesva, a enfermeira-anjo que me acompanhou em todas as minhas internações e quimios em 2018. Essa equipe é sempre maravilhosa", agradeceu.