Astro da Marvel sobre saúde mental: "Não devemos nos envergonhar em procurar ajuda"

Conhecido por sua atuação como Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel, Tom Holland resolveu compartilhar com o público que está se afastando das redes sociais por tempo indeterminado. A despedida do ator se deve aos cuidados com sua saúde mental; segundo Holland, o ritmo frenético das plataformas on-line — especialmente do Twitter e Instagram — tem sido difícil de acompanhar.