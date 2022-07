6 sinais que o TOD dá para você desconfiar que seu filho não está só fazendo birra

Por experiência própria, Keila faz questão de enfatizar a mudança comportamental dos pais e do ambiente em que a criança está inserida. “O tratamento não deve ser somente da criança, mas também da família. Os pais precisam ter um acompanhamento psicológico, pois as condutas da criança com TOD afetam o relacionamento do casal e também dos outros filhos. Muitas vezes, eles passam a imitar a conduta do irmão com o transtorno, quando percebem que essas atitudes são uma forma de chamar atenção dos pais ou de conseguirem o que querem, como o irmão faz”, reflete Keila.