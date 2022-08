Primeira vez de Romeo em uma festa formal emociona Marcos Mion: "Missão cumprida"

Por fim, Mion parabenizou o filho e a esposa, Suzana Gullo, pela conquista. "Parabéns Romeozão, você hoje é o centro das atenções, o cara mais disputado do salão! E parabéns Nena, we did it (nós conseguimos). (...) Obrigado por nunca soltar minha mão. Nossa mão. Conseguimos", emocionou o apresentador. Confira a foto e sua declaração, na íntegra.