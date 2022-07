Atriz revela perda gestacional e dificuldades para engravidar: "Foi extremo"

“(O aborto) Foi extremo, uma experiência muito dolorosa e, óbvio, me fez me lembrar a produção desse filme. Esse filme tem um outro significado hoje”, compartilhou a atriz, em relação ao filme "A Luz Entre Oceanos" (2016). No longa em questão, ela e Fassbender interpretam um casal com dificuldade para engravidar que passa a criar um bebê abandonado em um barco à deriva.