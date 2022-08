Bárbara Evans sobre depressão pós-parto: "Me sentia culpada por ter tudo que sempre sonhei"

"Eu sentia muita culpa, culpa de estar tomando banho e não estar com a bebê. Culpa de estar me alimentando sem ela no meu colo. E isso começou a virar uma tristeza dentro de mim, que eu não consegui fazer mais nada se ela não estivesse perto de mim. E mesmo ela perto, eu chorava muito e não sentia felicidade. Me culpava de novo por ter uma filha perfeita e não me sentir feliz", desabafou Evans.