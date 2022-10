Interesse em barriga de Vivi Araújo e peso de Isa Scherer prova: poucos entendem o corpo pós-parto

Ter uma barriga pós-parto ainda inchada como se houvesse um bebê no útero da mulher e passar meses - ou até anos - com um peso maior do que no início da gravidez é algo normal para mamães - mas, em alguns detalhes da relação do público com famosas que deram à luz recentemente, é possível notar que ainda existe um padrão de beleza (até para mães).