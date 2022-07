"Anitta do trem": quem é a jovem que encantou a web ao soltar a voz com barrigão de grávida?

A prova de que Alice se saiu muito bem foi que, nas 24 horas seguintes, o vídeo já contava com mais 50 mil visualizações no TikTok - a surpresa foi ainda maior, pois ela não sabia que estava sendo filmada. Hoje, com mais de 29 mil seguidores no Instagram, a cantora é conhecida nos vagões como a "Anitta do trem" e até a relação com os funcionários mudou.