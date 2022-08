Devido a doença no coração, Juliano Cazarré batizou a filha caçula ainda na sala de parto

Nascida em 21 de junho, Maria Guilhermina, quinta filha de Juliano Cazarré, nasceu com uma anomalia no coração, que fez com os planos da família mudassem. Pensando na saúde da pequena, Letícia, esposa do ator, deu à luz em São Paulo, já em um hospital especializado no tratamento indicado para a pequena assim que chegasse ao mundo. O resto da família seguiu no Rio de Janeiro, onde já moravam.