Leticia Cazarré desabafa sobre jornada de saúde da filha: ouviu que era “incompatível com a vida”

“Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo. Então, aqui vai: Nunca sabemos o que nos guarda o dia de amanhã, embora a maioria de nós viva com a sensação de poder controlar os acontecimentos”, disse.