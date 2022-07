Marcella Fogaça revela dica para usar mais fraldas de pano com as gêmeas: "É uma meta"

Ano passado, após o nascimento de Lara, caçula do casal, ela também revelou que usaria a opção ecológica e explicou os motivos. "Elas são lindas, práticas, fazem bem à pele do bebê, uma economia danada no nosso bolso e ainda fazem com que a gente deixe de produzir uma quantidade absurda de resíduos, que demorarão muitas gerações para 'desaparecer' do planeta".