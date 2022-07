Quanto tempo deixar o vérnix? Tiktoker não dá banho em bebê por semanas e gera dúvida

De acordo com Juliana Loyola, médica especialista em Dermatologia Pediátrica e parceira da Mustela, marca de cuidados para as mães e bebês, durante a gestação, a função do vérnix é formar uma película impermeável e proteger a pele do bebê do contato com o líquido amniótico. “Após o nascimento, sua composição permanece a mesma e ele passa a ter uma função de auxiliar no controle de temperatura do bebê, além de conferir maior hidratação da pele e maior proteção contra microrganismos patogênicos”,

explica Juliana. Quando o parto é prematuro, o bebê fica mais vulnerável devido à imaturidade da barreira da pele, dificultando os mecanismos adaptativos após o nascimento para o meio frio, seco e não estéril.