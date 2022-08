Sabrina Sato relembra fase de amamentação de Zoe: "Não é apenas doação, exige sacrifícios"

Durante o mês do aleitamento materno, também conhecido como Agosto Dourado, Sabrina Sato abriu o álbum de fotos e trouxe várias recordações de momentos mais importantes e emocionantes com Zoe, fruto do seu relacionamento com o ator Duda Nagle. E ainda mostrou um vídeo em que conversava com a bebê, durante esse momento de conexão entre mãe e filho.