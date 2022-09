Skincare na gravidez: o que pode aplicar na pele e quais produtos devem ser evitados?

Por isso, pensando nos produtos que você já usa no seu dia a dia, é muito importante que você converse com as especialistas que estão te acompanhando, para que elas indiquem os melhores ativos, conforme as semanas forem passando. “As orientações médicas da parte dermatológica são basicamente as mesmas para todo o período gestacional. A parte hormonal é o fator predominante, mas existem outros fatores que podem trazer mudanças para a gestante, como fator genético, bioquímico, metabólico, além da alimentação”, indica Fernanda.