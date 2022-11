Grávida, Viih Tube relata problemas típicos do "baby brain": entenda quadro

Durante os nove meses de gestação, pode haver um comprometimento da memória e da função cognitiva, como explica um artigo publicado pela Mayo Clinic, instituição hospitalar norte-americana com base em revisão da literatura médica disponível sobre o assunto. A mudança, no entanto, afeta só a própria mulher e as pessoas que estão próximas a ela e não muda tanto o desempenho no trabalho, por exemplo.