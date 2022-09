Viih Tube teve desejo de petisco canino na gravidez: por que isso acontece?

Grávida do primeiro filho com o namorado, Eliezer, a influencer Viih Tube relatou recentemente um desejo incomum. Após Eliezer relembrar uma vontade que a ex-BBB teve de comer doce, ela revelou ter sentido desejo por comida de cachorro – e, a Tá Saudável, o médico [ ] explica por que isso pode acontecer com gestantes.