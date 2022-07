Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso recriam "Jurassic Park" para festa de 2 anos de Zyan

Nas fotos publicadas sobre a festa, Giovanna comemorou o resultado do evento. "Baby Z sem dúvidas nunca irá esquecer a sua festa de 2 anos com seus tão amados dinossauros (...). Todos nós nos sentimos no Jurassic Park real (risos)... E Zyan não quis sair de perto deles por nenhum momento durante a festa toda", comentou.