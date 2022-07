Anitta entra na moda da tela de cristais: vestido vazado deixou lingerie à mostra

Depois da passarela, os convidados foram para um jantar privado, oferecido pela marca, e Anitta trocou de roupa e apostou em um look preto, também transparente, bem ousado. Na pista da festa intimista, ela deu até uma palhinha, no momento em que o DJ tocou o hit "Envolver", com direito à coreografia no palco, animando os convidados.