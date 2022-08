Cleo adota tendência "barbiecore" em apenas um detalhe do look: botas que parecem galochas

Nos últimos tempos, as passarelas internacionais estão apostando nesse ‘revival’ de peças icônicas dos anos 2000, entre elas, as botas, que parecem saídas de um dos clipes das girl-bands, como as Spice Girls. Além do acessório de cano alto, sandálias e até tênis estão nessa onda, com plataformas gigantes e confortáveis.