Conjunto cropped de Ana Hickmann achata silhueta (mas com 1,85m nem parece!)

Mesmo a apresentadora tendo uma silhueta esguia, montar um look com vários recortes pode, sim, dar a sensação de ‘encolhimento’. A produção de Ana, o conjunto com blazer cropped, top com brilhos, a calça de cintura alta e seu término acima dos tornozelos, acabou criando uma ilusão de ótica de uma imagem menor, por conta de todas as linhas horizontais.