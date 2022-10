Guarda-roupa de Chiara tem jeans, cardigan curtinho e mangas anos 80: veja destaques!

De dia ou de noite, Chiara gosta muito de peças de alfaiataria, principalmente camisas. No entanto, como é bem moderna e atenta às passarelas internacionais, a personagem de Jade sabe que é necessário dar um 'up' nas peças. Por isso, ou ela ousa nas estampas, ou diminui o tamanho, como no cardigan cropped, bem romântico. A dica é misturar peças formais com informais, porém, sempre mantendo o conforto.