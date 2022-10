Saia pareô de Marina Ruy Barbosa eleva a fenda até a virilha em look para a noite

Para completar o look ultra sensual, a atriz e empresária optou por um corpete inteiro de brilho, que tinha relação com as cores da coleção, que é composta por anéis, brincos de argola, pulseiras rígidas, em tons off white, preto e pink. A atriz Agatha Moreira e a influenciadora Lívia Nunes Marques também estiveram no evento, no mesmo mood sensual que a anfitriã. Veja o look de Marina Ruy Barbosa: