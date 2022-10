Looks chocantes marcam baile de Halloween em SP: realismo, fantasia gigantesca e mais

Outro destaque da festa em termos de fantasia foi Thelma Assis, vencedora do "BBB 20", que buscou o lado poético de uma cobra para sua linda produção. No evento, a ex-BBB surgiu toda de couro, combinando a roupa com uma maquiagem dourada cheia de truques que lhe trouxeram um visual ameaçador. Também no Instagram, ela deu uma explicação bonita para a escolha. "As cobras trocam de pele todas as vezes que precisam crescer… E nós estamos sempre buscando nosso crescimento e evoluindo cada vez mais!”, disse.