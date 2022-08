Maisa combina saia de borboleta com top que destaca a parte de baixo dos seios

O formato de borboleta já apareceu em outros looks da também apresentadora, que parece estar apaixonada pela coleção Asas, da marca Hand Lace. No corpo, as peças trazem formas geométricas desconstruídas, com curvas mais definidas, algo que acaba ressaltando a feminilidade de quem as usam. Abaixo, confira a outra produção da atriz, desta vez, com a borboleta no top: