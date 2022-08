3 casacos de inverno que Marina Ruy Barbosa mostrou como usar com toda elegância

De noite, o look escolhido foi todo de alfaiataria, com o terno chamando mais atenção que o decote. Isso se deu justamente pelas faixas em neon na peça, uma das tendências mais fortes das últimas passarelas internacionais. Para um toque de sensualidade, Marina completou a produção com um macacão preto, liso e com caimento bem rente ao corpo. As duas peças são de sua marca, a Ginger, assim como o casaco de pelúcia.