Roupas amassadas surgem nas passarelas e web comemora: "Meu momento de brilhar"

Apesar das discussões engraçadas dos internautas, essa tendência traz um conceito muito importante, que é o da imperfeição. Para alguns especialistas do assunto, as imperfeições apresentadas, indo além do amassado, com recortes, texturas rasgadas e estampas com certas falhas na imagem; fazem parte de um movimento que tenta substituir a ‘Era do Moletom’ e dos looks exagerados para festas.