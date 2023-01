Em Réveillon na praia, Sabrina Sato usou longo vestido que até lembra "espuma" das ondas

Santa Cruz Cabrália, na Bahia, foi o paraíso natural escolhido por Sabrina Sato para ver a entrada de 2023 com o marido, Duda Nagle, e a filhinha dos dois, Zoe. E, pelos registros postados por ela no Instagram, é possível notar que o look usado na ocasião combinou não apenas com o clima de Réveillon, mas com o cenário praiano.