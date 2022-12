Cor do ano de 2023 exala otimismo: veja como combinar e inspire-se para usar a Viva Magenta

Assim como a Very Peri, que regeu 2022, a magenta também é uma cor vibrante, mas delicada ao mesmo tempo. Descrita como um "vermelho carmin" e até vista como uma nuance de "vinho" por alguns, ela gera as sensações de criatividade, otimismo, poder e foco para transformações - acompanha, inclusive, a febre Barbiecore, vista no último ano!