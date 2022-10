Tendência barbiecore foi usada de forma diferente por famosas em festa: 7 looks!

As irmãs Giselle e Michelle Batista deixaram claro a diferença de estilos e como o rosa pode entrar em qualquer lugar. Para Giselle, mais para o lado moderno e dramático, usou perfeitamente a alfaiataria com um rosa claro, balanceando a dureza do conjunto mais masculino com a delicadeza do tom. Já Michelle surgiu com um vestido romântico, com muito drapeado, uma das tendências que vieram das recentes coleções de Verão 2022-2023, apresentadas nas semanas de moda internacionais.