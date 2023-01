Aos 100 anos, mãe de Pelé emocionou ao acompanhar o cortejo do filho pela sacada de casa

Após a morte e o velório de Pelé, um cortejo marcou a despedida dos fãs e entes queridos do Rei do Futebol recentemente em Santos, no litoral de São Paulo. No caminho para o sepultamento, que ocorreu no Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, porém, o cortejo passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe do Rei do Futebol - que, aos 100 anos, emocionou o público ao se despedir do filho da janela de casa.