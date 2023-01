Mãe de dois filhos de Pelé homenageia o ex de forma linda: “Um dia estaremos juntos”

“O mundo inteiro está homenageando o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, mas minha homenagem hoje é para o Edson, com quem eu fui casada 14 anos, tive dois filhos, o Joshua e a Celeste - mas criamos três, porque Gemima, a filha do meu primeiro casamento, era filha do coração dele. Ele amou e criou com todo carinho igual os outros dois filhos”, contou ela, descrevendo o ex-marido com delicadeza.