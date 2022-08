Betty Gofman fala sobre envelhecimento sem filtros ou plásticas: "Estão todas virando Barbies"

No texto, ela afirmou ficar surpresa com moças mais novas que ela e que já se submeteram a tantos procedimentos e, apesar de respeitar a decisão, fica triste com a criação desse novo padrão de beleza. "Na verdade, sinto um pouquinho de pena dessa escolha que me parece uma imensa falta de amor próprio. E tudo isso custa tão caro. A tal da harmonização facial", disse.